Dr Choguel Kokalla Maiga à propos de la dissolution du CNSP:" Pourquoi c'est maintenant qu'on publie le décret, le jour de la visite du président de la transition en France?"
Publié le jeudi 28 janvier 2021 | Nouvel Horizon

Toujours, l'ex junte et les membres du comité stratégique du mouvement du 5 juin Rassemblement des forces patriotiques (M5 RFP) se regardent en chiens de faience: " aujourd'hui on voit un document qui a été signé le lundi 18 janvier 2021 on se pose beaucoup de questions sur cette date. pourquoi c'est maintenant qu'on le publie le jour de la visite du président de la transition en France?" Nous ne sommes pas rassurés de leur façon de faire .Aujourd'hui des citoyens sont enlevés, empêchés de manifester , arrêtés et séquestrés. C'est ça l'oeuvre de la junte militaire. Ce ne sont des institutions démocratiques qui le font. Donc nous allons être extrêmement vigilants