Mali: le G5 Sahel et la coopération bilatérale au cœur de la rencontre entre Macron et N'Daw Publié le jeudi 28 janvier 2021 | RFI

Le président français Emmanuel Macron et le président malien de transition Bah N`Daw à l’Élysée, le 27 janvier 2021

Accompagné de trois de ses ministres, le président de transition malien, Bah N’Daw, a été reçu mercredi par Emmanuel Macron pour un déjeuner de travail. Au menu des discussions: la coopération bilatérale, la transition au Mali et le sommet G5 de N’Djamena qui se tiendra les 15 et 16 février prochains.



Avec notre envoyé spécial au palais de l'Élysée, Pierre Firtion



Le tête-à-tête entre les deux présidents a duré une trentaine de minutes et la discussion a tourné autour du prochain sommet G5 de N’Djamena. Mais, il a aussi été question de la transition au Mali, confie-t-on dans l’entourage de Bah N’Daw, de son rythme, de ce qui a été fait et de ce qui n’a pas été mis en œuvre.