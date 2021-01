Gao: Des masques pour l’administration scolaire - abamako.com

News Région Article Région Gao: Des masques pour l’administration scolaire Publié le jeudi 28 janvier 2021 | L’Essor

La ministre de la Santé et du Développement social, Dr Fanta Siby, a remis, mardi dernier, des masques à l’administration scolaire de la Région de Gao dans l’enceinte de l’école fondamentale de Sosso-Koïra. C’était en présence du secrétaire général du ministre de l’Éducation nationale, Kinane Ag Gadega, du gouverneur de la Région, le général de brigade Moussa Traoré et du directeur de l’Académie d’enseignement de Gao, Sadou Maïga.









La ministre de la Santé et du Développement social, dira que cette remise symbolique de masques s’inscrit dans la lutte contre la Covid-19. Il s’agit aussi d’inciter l’administration scolaire, les enseignants et la population au respect des gestes barrières, notamment le port du masque. Selon la ministre, les gens s’inscrivent de plus en plus dans la prévention. «Nous avons constaté qu’au niveau de l’école de Sosso-Koïra,les élèves portaient des masques».



Il faut donc continuer dans ce sens. Dr Fanta Siby a requis le soutien des parents d’élèves pour créer le réflexe du port du masque chez tous les élèves.La ministre en charge de la Santé a aussi témoigné de sa reconnaissance aux enseignants. Elle a également saisi l’occasion pour rencontrer les responsables des structures sanitaires avec les syndicats et les ordres professionnels de la santé dans la Région. Le directeur régional de la Santé, Dr Oumar Touré et celui général de l’hôpital de Gao, Dr Youssouf Touré y ont aussi participé.



Au cours des échanges, la ministre de la Santé et du Développement social a instruit les responsables de la Caisse malienne de sécurité sociale (CMSS), l’Institut national de prévoyance sociale (INPS) et l’Agence nationale d’assistance médicale (ANAM) à diligenter le règlement des factures des prestataires.



Source : L’ESSOR