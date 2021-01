Bandiagara : Huit morts après une attaque terroriste - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Région Article Région Bandiagara : Huit morts après une attaque terroriste Publié le jeudi 28 janvier 2021 | L’Indépendant

© aBamako.com par Mousnabi

Koro, Bankass, Bandiagara assurent leur soutien à Modibo

Jeudi 17 juillet 2013. Mali. Région de Mopti (centre du Mali). Le candidat Modibo Sidibé en campagne dans cercles de KORO (frontière du Burkina), Bankass, Bandiagara (ville mystique) pour convaincre les populations. Tweet

Huit personnes ont trouvé la mort suite à une incursion d’individus armés non identifiés, le 26 janvier, dans la localité de TanTéri, dans le cercle de Bandiagara. Les assaillants, décrits comme des terroristes ont, en plus des tueries, brûler des maisons.









Notons que dans la même zone et dans la journée de ce 26 janvier un véhicule de transport en commun a été visé par une attaque aux engins explosifs improvisés (EEI) sur le pont de Parou, dans le cercle de Bankass. Quatre personnes ont péri suite à cet incident.



A DIARRA



Source : l’Indépendant