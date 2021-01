Un cinglant revers aux groupes armés dans les secteurs de Hombori-Boulkessi-Douentza: Une centaine de terroristes tués, une vingtaine d’autres capturés, plusieurs motos saisies - abamako.com

© AFP par PHILIPPE DESMAZES

Patrouille de l`armée malienne et française à Goundam

Patrouille de l`armée malienne et française entre Goundam et Tombouctou Tweet

L’armée malienne a annoncé avoir mis hors de combat une centaine de terroristes et capturé une vingtaine d’autres, lors de l’opération » Eclipse » menée conjointement avec la Force Barkhane, du 2 au 20 janvier, dans les secteurs de Hombori, Boulkessi et Douentza.











Il s’agissait pour les forces armées d’enrayer la menace terroriste dans les localités de Serma, Boulkessi, Foulssaret et Doni où sont très mobiles les organisations terroristes affiliées au Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM) et certains éléments de l’EIGS.







Source : l’Indépendant