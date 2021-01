Des communautés peule et dogon déterminées à ramener la paix au centre: Onze communes de Koro emboitent le pas à d’autres villages des cercles de Bankass et Douentza en signant un accord de paix - abamako.com

Des communautés peule et dogon déterminées à ramener la paix au centre: Onze communes de Koro emboitent le pas à d'autres villages des cercles de Bankass et Douentza en signant un accord de paix Publié le jeudi 28 janvier 2021 | L'Indépendant

Les communautés peule et dogon de onze des seize communes de Koro, meurtries par plusieurs années de conflits meurtriers et dévastateurs, se sont engagées, le 24 janvier, à l’issue des médiations initiées par le Centre pour le dialogue humanitaire (HD) à mettre un terme aux hostilités et à se pardonner en vue de restaurer une paix définitive.





Source : l’Indépendant