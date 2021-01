Rentrée scolaire : quid des écoles fermées pour cause d’insécurité ? - abamako.com

News Région Article Région Rentrée scolaire : quid des écoles fermées pour cause d’insécurité ? Publié le jeudi 28 janvier 2021 | Le Canard Déchaîné

Cette fois, ça y est. Le gouvernement a bien décidé de rouvrir les écoles, après moult reports. Alors que les étudiants et élèves de Bamako ont repris les cours lundi, la question que tous se posent : comment vont étudier les localités sous présence jihadistes ?









Aldjouma a 12 ans et habite à N’Gourouné, dans le cercle de Niafunké. Le jeune homme est inscrit à l’école, il a acheté des cahiers et des stylos tout neufs depuis deux ans ; mais n’a toujours pas eu l’opportunité de les utiliser à l’école. Pour cause : insécurité. « Le 08 Octobre 2019, aux environs de 20h, des hommes armés à moto sont venus ici et ont incendié notre école », se rappelle Samba, l’oncle d’Aldjouma.

Depuis, aucun enseignant n’ose venir donner des cours dans leur village.

Nombreux, sont les villages au Nord et au Centre dans le même cas que celui d’Aldjouma. Alors que l’Etat a rendu effective la rentrée des classes ce lundi 25 janvier 2021, quid de sa tenue sur les ¾ du territoire national sur lequel l’Etat n’a aucune autorité ?

Le ministère de l’Education ne s’est pas prononcé sur la question dans son communiqué annonçant la réouverture des écoles.

Pourtant selon Unicef, plus de 1100 écoles sont fermées pour cause d’insécurité au Mali, affectant plus de 350 000 enfants, dont la majorité se trouve dans la région de Mopti. Dont le jeune Aldjouma, qui désespère, de jour en jour, sachant que ses camarades de Bamako sont à l’école. Et lui, à la maison.







Aly Asmane Ascofaré



Source : Canard Déchainé