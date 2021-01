Cabinet pour le président IBK et Dissolution du CNSP : Deux décrets à retardement - abamako.com

Cabinet pour le président IBK et Dissolution du CNSP : Deux décrets à retardement Publié le jeudi 28 janvier 2021

L’intervalle de temps que l’on note entre la signature et la publication de ces deux décrets portant mise au service de l’ancien président IBK d’un cabinet et dissolution du Comité National pour le Salut du Peuple (CNSP), est sujette à des interrogations. Signés respectivement le 31 décembre 2020 et le 18 janvier 2021 par le président de la transition Bah N’DAW, ces décrets ont passé plusieurs jours dans les tiroirs avant que leur contenu ne soit connu du grand public.



S’agit-il là d’une marque de fabrique du président Bah N’DAW ? Est-ce la transition qui exige cette façon de procéder ? Le moins que l’on puisse dire pour l’heure est que cet état de fait est loin d’être fortuit en soi. Il dénote au contraire que le président Bah N’DAW n’a pas les coudées franches dans l’exercice de ses prérogatives. Ce facteur temps qui sépare ses signatures et les publications des décrets porte à croire qu’il lui faut mettre tous les gages de son côté, histoire d’éviter d’éventuelles représailles de la part de ceux qui l’ont hissé au mirador de cette transition. C’est ainsi que les supputations vont bon train pendant que l’ancien président IBK lui, se la coule en douce avec désormais un cabinet de quatre membres dont un directeur et trois chargés de mission. Le CNSP quant à lui, n’a d’yeux que pour pleurer le triste sort de sa dissolution dont l’effectivité a trop trainé ce, eu égard aux injonctions de la CEDEAO.



André SEGBEDJI/abamako.com