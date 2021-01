Le parti FAD aux trousses du ministre du l’administration territoriale: La mise en oeuvre de l’accord « Anti-national » au centre de la discorde - abamako.com

News Politique Article Politique Le parti FAD aux trousses du ministre du l’administration territoriale: La mise en oeuvre de l’accord « Anti-national » au centre de la discorde Publié le jeudi 28 janvier 2021 | Nouvel Horizon

La nomination des membres du Conseil Consultatif Interrégional de la Zone de Développement des Régions du Nord que le Parti Front Africain pour le Développement (F.A.D) qualifie de « fuite en avant » dans la mise en œuvre de l’accord « anti-national » issu du processus d’Alger , met cette formation politique dirigée par l’un des influents membres du Conseil National de la Transition (CNT), M. Nouhoum Sarr et le ministre de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation, Lieutenant-Colonel Abdoulaye Maïga dos-à-dos.





Rappel : les missions de la Transition concernent : le rétablissement et le renforcement de la sécurité sur l’ensemble du territoire national ; le redressement de l’Etat et la création des conditions de base pour sa refondation ; la promotion de la bonne gouvernance ; la refonte du système éducatif ; l’adoption d’un pacte de stabilité sociale ; le lancement du chantier des réformes politiques, (…)



Tougouna A. TRAORE



NOUVEL HORIZON