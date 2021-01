Le cabinet de l’ex-président Ibrahim Boubacar Keita (IBK): L’ancien Médiateur de la République, Baba Akhib Haïdara et son équipe nommée par Bah N’ Daw - abamako.com

Publié le jeudi 28 janvier 2021 | L'Indépendant

Poussé à la démission le 18 août 2020, l’ex-président de la République Ibrahim Boubacar Keïta (IBK) a désormais son cabinet d’ancien Premier Magistrat. Le Décret n°2020-0393/PT-RM du 31 décembre 2020 portant nomination audit Cabinet et la désignation de ses membres a été publié dans le Journal Officiel, le 8 janvier dernier et signé par le président de la Transition, Bah N’Daw.









Comme ce fut le cas pour les anciens présidents, Alpha Oumar Konaré, Amadou Toumani Touré ATT et Pr. Dioncounda Traoré, la formation du cabinet de l’ex-président Ibrahim Boubacar Keïta, renversé le 18 août 2020, vient d’être actée par le Décret n°2020-0393/PT-RM du 31 décembre 2020 portant nomination de son Cabinet.



Par ce décret, cela n’est plus qu’une question de semaines ou de jours, IBK s’instal- lera dans son fauteuil d’ancien président pour gérer certaines affaires personnelles ou pouvant toucher à l’Etat, s’appuyant sur un Cabinet dont les membres ont été choisis par lui, selon l’un de ses proches collaborateurs.



Le décret annonce dans son article 1er la nomination de Pr. Baba Akhib Haïdara comme Directeur de Cabinet, qui a précédemment dirigé le Bureau du Médiateur de la République sous le mandat d’IBK, pendant plusieurs années. Ce Cabinet d’ancien président de la République comprendra également des chargés de mission, en l’occurrence M. Sabane Mahalmoudou (Contrôleur des Finances à la retraite), Colonel Bréhima Boly Berthé (Médecin) et Mme Konaté Zeinaba Attaher Maïga (Informaticienne). Le décret de nomination du cabinet de l’ancien Premier Magistrat Ibrahim Boubacar Keïta, précise l’octroi d’une indemnité forfaitaire aux membres dudit Cabinet.



D.S



Source : l’Indépendant