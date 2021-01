Sanankoroba sur la route RN7 : 2 morts et 11 blessés dans une collision - abamako.com

Sanankoroba sur la route RN7 : 2 morts et 11 blessés dans une collision Publié le jeudi 28 janvier 2021 | L'Indépendant

Le Carambolage entre un minibus (SOTRAMA) et un poids lourd a été fatal à au moins deux personnes sur l’axe Bamako-Sikasso, après le poste de péage de Sanankoroba. Le bilan provisoire fait aussi état de onze blessés.









C’est arrivé, hier, mercredi, aux environs de 6 heures du matin, sur la route national RN7, qui relie Bamako à Sikasso. La collision entre un véhicule SOTRAMA et un Camion-remorque a fait deux morts et onze blessés.



Selon la Direction régionale de la Protection civile de Koulikoro, le drame s’est produit après le poste de péage de Sanankoroba. Le poids lourd, qui venait de Sikasso, a percuté de plein fouet la SOTRAMA, roulant dans le sens inverse, en provenance de Bamako.



« Toutes les victimes ont été évacuées au Centre de Santé communautaire de Sanankoroba pour leur prise en charge médicale « , a précisé notre source.



Au moment où nous mettions sous presse, les causes et les circonstances de l’accident n’étaient pas encore élucidées. Toutefois, l’excès de vitesse, l’incivisme et le non-respect du code de la route sont très généralement à l’origine des accidents sur les différentes routes au Mali. S’y ajoute le mauvais état des axes routiers.



Sory I. COULIBALY



Source: l’Indépendant