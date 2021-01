La force du G5 Sahel lance officiellement le MISAD - abamako.com

La force du G5 Sahel lance officiellement le MISAD Publié le jeudi 28 janvier 2021 | aBamako.com

© Autre presse par DR

Cérémonie de lancement officiel du MISAD

Bamako, le 27 janvier 2021, le Représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU au Mali et Chef de la MINUSMA, Mahamat Saleh ANNADIF, a participé à la cérémonie marquant le lancement officiel du MISAD - mécanisme d`identification, de suivi, et d`analyse des dommages causés aux civils dans le cadre des opérations de la Force conjointe du Groupe des cinq pays du Sahel (FC-G5S). Tweet





Pour renforcer une relation de confiance entre G 5 Sahel et civils, la force du G5 Sahel a procédé le mercredi, 27 Janvier 2021 au lancement du MISAD (Mécanisme d'Identification de Suivi et d'Analyse des dommages causés aux civils).



La cérémonie de lancement s'est déroulée en présence du Secrétaire exécutif du G5S, de son Commandant, de l'envoyé de l'Union Européenne pour le Sahel (par VTC), du Chef pour l'Afrique de l'Ouest et centrale du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme, des FAMa et du Centre non gouvernemental pour les civils en conflit, qui a collaboré à l'initiative MISAD.



Il faut souligner que le CIVIC (centre civils dans les conflits) en partenariat avec le haut commissariat des Nations unies aux droits de l'homme (HCDH) travaille depuis de longue date avec la force conjointe du G5 Sahel pour contribuer à réduire les dommages causés qui résulteraient des opérations de la FC G5 Sahel dans les régions frontalières du Mali en appui au cadre de conformité aux droits de l'homme et aux droits international humanitaire.



C'est dans ce cadre que la force du G5 en collaboration avec CIVIC et le haut commissariat des nations unies à organisé à l'hôtel Sheraton le 27 janvier 2020 le lancement officiel du mécanisme d'identification, de suivi et d'analyse des dommages causés aux civils dans le cadre des opérations de la force conjointe du G5 Sahel



Jean Ouedrago Coordinateur Général du MISAD dans son allocution a remercié les participants d'être au courant du MISAD en ces termes : "Améliorer la dignité des civils et réduire les dommages causés aux civils tels sont les missions du MISAD qui répond aux efforts de protection des civils." a affirmé le représentant du CIVIC



La cérémonie de lancement a vu présence du représentant de la MINUSMA,du commandant de la force du G5 Sahel , et la participation par vidéo conférence de personnalité de l'envoyé spécial au Sahel de l'Union européenne de personnalité de Genève.



Le commandant de la force du G5 Oumarou Namata dans son allocution a exprimé que le mécanisme travaille à mettre la protection des civils aux coeurs de ses opérations et le renforcement des liens avec les civils.



Le chef de la Minusma, Mahamat Saleh ANNADIFa ajouté que cet mécanisme d'identification de suivi d'analyse des dommages aux civils contribuera aux efforts de stabilisation.