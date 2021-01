Soutien à l’entrepreneuriat féminin au Mali : La Banque Atlantique s’appuie sur l’AFD pour l’octroi de crédits aux femmes maliennes. - abamako.com

Cérémonie de signature de convention de garantie EURIZ entre la BAM et PROPARCO

Bamako, le 28 janvier 2021. La Banque Atlantique Mali, filiale du Groupe Banque Centrale Populaire (BCP) du Maroc et PROPARCO, filiale de l`Agence Française de Développement dédié au secteur privé, ont signé une convention de garantie EURIZ de 500 millions de FCFA destinée à favoriser l`octroi de crédits à terme à destination des PME maliennes principalement détenues par des femmes. La cérémonie s`est déroulée au siège de la banque. Tweet

Pour favoriser l’octroi de crédits à terme à destination des PME maliennes principalement détenues par des femmes, la Banque Atlantique Mali, filiale du Groupe Banque Centrale Populaire (BCP) du Maroc a procédé à la signature d’une convention de garantie EURIZ de 500 millions de nos francs avec Proparco, filiale de l’Agence Française de Développement (AFD) dédié au secteur privé. Cette signature qui s’est déroulée le jeudi 28 janvier 2021 au siège de la Banque Atlantique, s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme de financement intitulé : « Entrepreneuriat Féminin, Banque Atlantique s’engage ! », lancé en mars 2020, doté d’une enveloppe de 1 milliard de FCFA.



A travers cet accord avec le groupe AFD, Banque Atlantique s’engage à financer des projets de développement portés par des femmes, tous secteurs confondus, œuvrant ainsi pour la promotion de l’entrepreneuriat féminin, convaincue qu’il constitue un levier pour le développement, la croissance, l’inclusion financière et l’innovation.



Lancée en mai 2019 avec le soutien de l’Union européenne et du Fonds européen de développement, et du Groupe des Etats d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), la garantie EURIZ vise à faciliter l’accès des TPME au crédit et les aider à jouer leur rôle essentiel dans la croissance économique et la création d’emplois.



« Ce partenariat confirme l’engagement de Banque Atlantique Mali dans le financement de l’entrepreneuriat féminin, à travers l’accompagnement des PME et le développement de solutions de financements innovantes des entreprises détenues par les femmes » a souligné M. Habib BLEDOU, le Directeur Général de Banque Atlantique Mali.



« Nous nous réjouissons de cette signature et du dynamisme de notre partenariat avec la Banque Atlantique Mali et sommes heureux d’apporter une réponse rapide afin d’accompagner les femmes entrepreneures maliennes. Proparco s’engage pour soutenir l’entrepreneuriat féminin à travers le 2X Challenge : Financing for women, une initiative lancée par les institutions de financement du développement du G7, dont Proparco, en 2018 pour promouvoir les investissements contribuant à l’égalité femme-homme dans les économies en développement et émergentes. » a laissé entendre Mme Fatoumata Sissoko-Sy, la Directrice Régionale de Proparco pour l’Afrique de l’Ouest





André SEGBEDJI/abamako.com