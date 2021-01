Obligations du trésor : Le Mali lève 44 milliards de FCFA sur le marché financier de l’UMOA - abamako.com

Obligations du trésor : Le Mali lève 44 milliards de FCFA sur le marché financier de l'UMOA Publié le vendredi 29 janvier 2021 | Financial Afrik

© Autre presse par DR

Siège UEMOA

L’Etat du Mali, par l’intermédiaire de la direction générale du trésor et de la comptabilité publique, a levé le 27 janvier 2020 la somme de 44 milliards FCFA (66 millions d’euros) sur le marché financier de l’Union monétaire ouest africaine (UMOA)au terme de son émission par adjudication d’obligations assimilables du trésor (OAT) de maturé 3 ans et 5 ans.



L’émetteur qui sollicitait 40 milliards de FCFA, s’est retrouvé avec 83,362 milliards de FCFA de soumissions globales provenant des investisseurs, soit un taux de couverture du montant mis en adjudication de 208,41%. Sur le montant des soumissions globales, l’émetteur a finalement retenu que les 44 milliards de FCFA et rejeté les 39,362 milliards de FCFA restants, soit un taux d’absorption de 52,78%.



Les fonds retenus rentrent dans le cadre de la recherche de ressources pour assurer la couverture des besoins de financement du budget de l’Etat malien. Pour le premier trimestre 2021, les autorités maliennes comptent lever 235 milliards de FCFA de titres publics sur le marché financier de l’UMOA.