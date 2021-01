CHAN 2020 : Le onze-type de la phase de groupes - abamako.com

News Sport Article Sport CHAN 2020 : Le onze-type de la phase de groupes Publié le vendredi 29 janvier 2021 | Africa foot United

Mali-Mauritanie 2-0

Les Aigles locaux ont battu 2-0 la Mauritanie en match retour comptant pour les éliminatoires du Chan 2020, le dimanche 20 Octobre 2019 au Stade Modibo KEITA. Tweet

Pour cette 6e édition du Championnat d’Afrique des Nations, les différents joueurs se sont illustrés avec leurs équipes. Certains ont confirmé leur rang et d’autres ont manqué l’occasion. La rédaction de votre journal ‹‹ Africa Foot United ›› à suivi chacun des match et voici son onze de la phase de groupe.



Pour ce onze, le premier joueur inscrit est le gardien de but de l’équipe locale du Mali, Djigui Diarra. Le capitaine des Aigles a réalisé une grosse performance lors des trois matchs de groupe. Grâce à ses parades, il a maintenu son équipe en vie surtout lors du premier et troisième match. Il est le seul gardien de la compétition à encaisser qu’un seul but en 3 matchs.