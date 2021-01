l’accord de paix et réconciliation: "L’Algérie n’acceptera jamais la division du Mali",dixit l’ambassadeur d’Algérie - abamako.com

l'accord de paix et réconciliation: "L'Algérie n'acceptera jamais la division du Mali",dixit l'ambassadeur d'Algérie Publié le jeudi 28 janvier 2021

Évoquer le nom de pays voisin et non le moindre, c'est rappeler les liens historiques, géographiques qui nous unissent. présent dans presque tous les domaines, L'Algérie que régime d'IBK voulait ignorer au début de son mandat, dans la résolution de la crise dans les régions du nord, a fini par se raviver et se rendre compte de son rôle central, voir capital dans la stabilisation de notre pays. Aujourd'hui encore, avec les autorités de la transition, l'Algérie continue à jouer un rôle capital pour le retour de la paix. La visite historique de la forte délégation gouvernemental à Kidal le weekend dernier en est une parfaite illustration même si Alger n'aime pas communiquer sur ce qu'elle pour notre pays. En réalité, les autorités algériennes sont connues pour leur discrétion dans leur appui à notre pays. nous explique une voix autorisée.



Géant Magrébin, l'Algérie est frontalier du Mali et est trop vigilante par rapport à notre sécurité, donc de sa sécurité. La transition étant une période d'exception il s'avère qu'Alger à travers son ambassadeur très discret mais d'une efficacité rarissime pousse ses pions afin d'aider les autorités de la transition à réussir le pari fixées par elles et approuvées par le peuple



Interlocuteur privilégié, l'Algérie selon nos informations tient à la stabilité du Mali. l'accord pour la paix signée à Alger est une alternative pour le Mali. " Il faut aider les autorités de la transition" explique l'ambassadeur quand on sait que la CMA est revenu de loin car au début elle tenait à l'indépendance. l'accord de paix est un processus qui prendra du temps » a poursuivi le diplomate.

Pour nos voisins « on ne choisit pas ses amis. Alger est à l’aise dans son rôle d’appui . Alger tient à la stabilité du Mali car lorsque la case de ton voisin brule, tu dois l’aider à éteindre le feu . c’est ce que nous faisons. L’Algérie n’acceptera jamais la division du Mali . c’est une ligne rouge à ne pas franchir. Nous veillons en synergie avec les autorités. l’appui de l’Algérie continuera. C’est un devoir de voisinage d’aider le Mali » a rassuré le diplomate Algérien . « à voir de près, ce voisin discret et pragmatique, tient beaucoup à notre stabilité. Le seul bémol il faut une solidarité de nos élites envers les autorités de la transition remarque cet observateur. En conclusion Alger veut régler les rébellions qui sont devenues cycliques. Et l’accord pour la paix devant etre corrigeé suite aux recommandations du DNI , est un outil important pour se faire. En un mot, ‘l’accord est un bon cadre’’ a dit l’ambassadeur d’Algérie