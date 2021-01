Manifestation à la bourse du travail: Le front contre l’application de l’accord d’Alger hausse le ton - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Manifestation à la bourse du travail: Le front contre l’application de l’accord d’Alger hausse le ton Publié le vendredi 29 janvier 2021 | Nouvel Horizon

© aBamako.com par MS

Assemblée générale du front du refus contre l`Accord l`Alger

Bamako, le 28 janvier un front du refus contre l`accord d`Alger a été mise en place à la bourse de travail Tweet

Signé, il y a six (06) ans, l’Accord issu du processus d’Alger ne fait toujours pas l’unanimité. Au contraire, il est rejeté en bloc par certains mouvements et acteurs de la Société Civile qui soulignent que l’application de l’Accord risque de disloquer le Mali. Pour s’y opposer, un front dénommé ‘‘Mali Tè Kila’’ a été mis sur pied, hier jeudi 28 janvier 2021.





« La mise en œuvre de l’Accord issu du processus d’Alger, version 2015 aboutira sans doute aucun à la dislocation de la République du Mali.



Depuis le 16 décembre 2020, nous constatons avec regrets que les autorités actuelles s’activent à la mise en œuvre intégrale de cet accord illégal et illégitime. Partant de ce constat, nous avons décidé d’organiser une réunion patriotique autour du refus de la mise en œuvre de cet Accord par la Transition.



L’objet de cette réunion est d’aboutir à la mise en place d’un Front du refus de la mise en œuvre de l’accord d’Alger », tels sont les objectifs (…)





Mahamane TOURÉ



NOUVEL HORIZON