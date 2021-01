Visite ministérielle à Kidal: Le fameux "selfie de l’azawad - abamako.com

Visite ministérielle à Kidal: Le fameux "selfie de l'azawad Publié le vendredi 29 janvier 2021 | Nouvel Horizon

Hélas, le ministre de la Réconciliation Nationale, Colonel-major Ismaël Wagué s’est retrouvé au cœur de ce qui provoque l’émoi : s’afficher involontairement avec le drapeau à l’origine des travers que vit le Mali, depuis plus de dix (10) ans.





Le Colonel-major Ismaël Wagué était à Kidal. Suite à l’initiative de son homologue de la Jeunesse et des Sports, Mossa Ag Attaher, il a fait acte de présence dans cette zone que certains estiment ne plus être avec le Mali. Même le Président sortant du Niger, Mahamadou Issoufou a rappelé à maintes reprises le statut particulier de la 8ème région administrative.



Bien que sa présence soit décisive pour ‘‘booster’’ la réconciliation, ce cher Wagué n’a pas fait de la (…)



BAMOÏSA



NOUVEL HORIZON