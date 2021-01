Relance du chemin de fer : un engagement ferme du ministre Makan Fily Dabo - abamako.com

Relance du chemin de fer : un engagement ferme du ministre Makan Fily Dabo Publié le vendredi 29 janvier 2021 | LE Wagadu

La relance du chemin de fer n’est qu’une question de temps. C’est du moins la promesse faite par le ministre des Transports et des Infrastructures, Makan Fily Dabo, le lundi 18 janvier, lors de la cérémonie de remise de kits scolaires aux orphelins des cheminots.

En déclarant sa ferme intention de relancer le chemin de fer, le ministre Makan Fily Dabo donne espoir aux cheminots d’une part et d’autre part à toutes les populations vivant le long des rails.



C’est un projet qui tient à cœur au gouvernement de la transition, a-t-il affirmé. C’est pourquoi, il dit mettre tout en œuvre pour l’atteinte de cet objectif. Car, pour le ministre Dabo, l’arrêt de la fermeture du chemin de fer est une catastrophe nationale.



Dans le même ordre d’idée, le chef du département des Transports s’est indigné de l’état de délabrement et de dégradation de la voie ferrée. À l’en croire, les centrales de Korofina sont devenues des cimetières des locomotives et wagons. Aussi, souligne-t-il, les gares sont devenues des pâturages. Cette situation est due à la concession qu’a connue l’entreprise. Laquelle s’est caractérisée par le manque d’investissement et la mauvaise gestion.



Aussi, le ministre Dabo a-t-il assuré qu’il ne peut y avoir de relance sans libération et réhabilitation des emprises des rails. C’est dans ce cadre qu’il a demandé à tous les occupants illicites de quitter les lieux. Il promet que des dispositions fermes seront prises dans les plus brefs délais pour libérer l’emprise ferroviaire.



Abdrahamane SISSOKO