Suite à la polémique autour de la déclaration des biens entre l’UNTM et l’OCLEI: Bah N’Daw invité par l’AMLCDF à « organiser des concertations sur le projet de Loi visant le remplacement de la loi instituant cette procédure » - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Suite à la polémique autour de la déclaration des biens entre l’UNTM et l’OCLEI: Bah N’Daw invité par l’AMLCDF à « organiser des concertations sur le projet de Loi visant le remplacement de la loi instituant cette procédure » Publié le vendredi 29 janvier 2021 | L’Indépendant

© aBamako.com par AS

Prestation de serment du président et du vice président de la transition

Bamako, le 25 septembre 2020 le président et du vice président de la transition ont prêté serment au centre internationale de la conférence de Bamako Tweet

L’une des revendications de l’Union Nationale des Travailleurs du Mali (UNTM) est d’adopter des lois et décrets relatifs à l’Office Central de Lutte contre l’Enrichissement Illicite (OCLEI). Ces lois et décrets ont été proposés par la Commission de suivi, alors composée des représentants de la Centrale syndicale et du gouvernement Boubou Cissé, chargée de la relecture de la loi n°02014-015 du 27 Mai 2014. Dans une lettre adressée au président de la Transition, l’Association Malienne de Lutte contre la Corruption et la Délinquance Financière (AMLCDF), dirigée par Moussa Ousmane Touré invite Bah N’Daw à organiser des concertations autour de ce projet de texte venant en remplacement de cette Loi qui vise des personnes assujetties à la déclaration de leurs biens.





Source: l’Indépendant