Le M5-RFP appelle les acteurs politiques à » une concertation pour convenir d'une démarche plus inclusive et d'un calendrier référendaire et électoral consensuel « Publié le vendredi 29 janvier 2021



Bamako, le 05 Juillet 2020. Dans le cadre de la recherche de solution à la crise sociopolitique, le Président Ibrahim Boubacar Kéita a rencontré des membres du M5-RFP.

Après avoir déploré » le manque de concertation « , le M5-RFP revient à la charge en dénonçant » une préparation non inclusive et des manœuvres du ministère de l’Administration territoriale et de la Décentralisation » visant » une cession organisée du pouvoir » à des complices, au lieu » d’élections inclusives » et appelle les acteurs politiques à » une concentration « .





Source: l’Indépendant