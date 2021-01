Mali-France : ce qu’Emmanuel Macron et Bah N’Daw se sont dit - abamako.com

News Politique Article Politique Mali-France : ce qu’Emmanuel Macron et Bah N’Daw se sont dit Publié le vendredi 29 janvier 2021 | Jeune Afrique

© Autre presse par DR

Le président français Emmanuel Macron et le président malien de transition Bah N`Daw à l’Élysée, le 27 janvier 2021

Le président malien de la transition a été reçu à déjeuner à l’Élysée par le chef de l’Etat français le 27 janvier. Sommet de N’Djamena, élections au Mali, Assimi Goïta… Voici ce qu’il faut retenir de leurs discussions.









Emmanuel Macron et Bah N’Daw ont longuement échangé sur la préparation du sommet des chefs d’État du G5 Sahel qui se tiendra le 15 février à N’Djamena et auquel participera également leur homologue français.



À son hôte, qui continue de réclamer des gages politiques et militaires de la part de ses partenaires sahéliens avant de trancher sur un « ajustement » de l’opération Barkhane, le président de la transition malienne a répété son souhait de voir la France maintenir son engagement militaire au Sahel.



Source : Jeune Afrique