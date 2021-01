Kayes : le Colonel Modibo Koné s’imprègne des conditions de vie et de travail des Forces de défense et de sécurité - abamako.com

Kayes : le Colonel Modibo Koné s'imprègne des conditions de vie et de travail des Forces de défense et de sécurité Publié le vendredi 29 janvier 2021 | LE Wagadu

Après Diboli et Kayes, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le Colonel Modibo Koné, à la tête d’une forte délégation, s’est rendu, le dimanche 17 décembre 2020, à Diéma. Objectif : s’imprégner des conditions de vie et de travail des Forces de défense et de sécurité de cette ville.

Mieux vaut voir une fois que d’entendre 100 fois. Cet adage explique mieux la tournée du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le Colonel Modibo Koné, dans la région de Kayes. Décidé à mettre fin à l’insécurité au Mali, le Colonel Koné, à toutes les étapes, a prêté une grande attention aux explications fournies par les chefs militaires locaux, des réponses pertinentes ont été données aux questions posées par la mission. À chaque étape, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a transmis ses salutations et ses encouragements.



Il a par la même occasion annoncé que le président de la Transition Bah N’Daw et le vice-président, le Colonel Assimi Goïta, ont pris l’engagement de renforcer les capacités opérationnelles et de renseignements, la formation et l’équipement des forces de défense et de sécurité. Toute chose qui améliorera leurs conditions de vie et de travail.



À Diéma comme ailleurs, le Colonel Modibo Koné a rendu une visite de courtoisie aux notabilités de la ville, avant de visiter le Commissariat de police en chantier, le camp des Gardes, le Poste de secours de la Protection civile, le poste des Douanes, l’Administration pénitentiaire et de l’Éducation surveillée et la Brigade territoriale de la Gendarmerie nationale de Diéma.



Anne Marie Soumouthéra