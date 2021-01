Tournoi sportif du mali pour la paix et la cohésion sociale : La Citée des Askia abrite la 2ème édition - abamako.com

Publié le vendredi 29 janvier 2021 | La priorité

Du 05 au 12 mars 2021, Gao accueillera la deuxième édition du tournoi Sportif du Mali pour la paix et la Cohésion Sociale. Cette activité sportives vise à renforcer la stabilité sociale, le processus de réconciliation, la promotion de la paix et le vivre ensemble.

Cette initiative du ministère de la jeunesse et des Sports est placée sous la haute présidence du Vice-président de la transition, son Excellence, colonel Assimi GOITA.



La semaine sportive nationale rassemblera les jeunes de toutes les régions du Mali du nord au sud (Kidal, Ménaka, Tombouctou, Taoudéni, Gao, Mopti, Koulikoro Sikasso Ségou Kayes et Bamako). Chaque région viendra dans la Citée des Askia avec une équipe prête pour la compétition.



L’organisation de ce tournoi sportif pour la paix et la cohésion sociale a pour but de contribuer au renforcement de l’unité nationale par le biais du sport.



Ce tournoi vise également à contribuer au renforcement du tissu social et à la consolidation de la paix en vue de la restauration de l’espoir chez les jeunes du Mali.



De façon spécifique, il s’agit de promouvoir la paix et la cohésion sociale par le sport, d’implique les acteurs de la société civile, les collectivités locales, les élus locaux dans la relance des activités sportifs et de jeunesse, de favoriser une rencontre sportive en vue de renforcer l’unité nationale, de permettre l’inter-change entre les jeunes du mali par le sport, de promouvoir de l’extrémise, le développement participatif, l’esprit de tolérance, la prévention de l’extrémise violent à travers des conférences et ateliers en marge du tournoi, de relance les activités sportives et de jeunesse dans les régions opérationnelles du Mali.



Les activités se dérouleront dans les disciplines sportives retenues telles que le football pour garçons et le Basketball pour les dames, toute catégorie confondue.



Sur la base des dispositions prises au niveau de chaque région et avec l’implication des autorités administration et des collectivités, des sélections seront faites par disciplines sportives précitées pour participer au tournoi. Cette animation mobilisera toutes les personnes ressources engagés dans de telles activités.



Dans les différentes disciplines (football, Basketball), chaque région arrive dans la capitale régionale d’accueil avec une équipe prête pour la compétition,(Kidal, Ménaka, Tombouctou, Taoudéni, Gao, Mopti, Koulikoro Sikasso Ségou Kayes et Bamako).



Sery Diarra