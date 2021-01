Fédération malienne de basketball et COVID-19 : Le président Harouna B. Maïga satisfait du résultat des clubs - abamako.com

Fédération malienne de basketball et COVID-19 : Le président Harouna B. Maïga satisfait du résultat des clubs Publié le vendredi 29 janvier 2021 | La priorité

Sous le leadership de son président Harouna B. Maïga, la Fédération Malienne de Basketball, a signé le mois dernier un contrat avec la FIBA sur une durée de trois ans pour la diffusion des matchs, en vue d’améliorer les conditions du sport malienne en général et le basketball en particulier.

Selon Harouna B. Maïga, il y a eu d’amélioration au niveau de nos équipes en afro basket, même celles du nord où les conditions sont particulièrement difficiles. « On n’a mis les moyens qui peuvent améliorer le sport, surtout le basket Ball, pour propulser la discipline sur toute l’étendue du territoire national et sur le plan international, confie-t-il.



Au niveau national la fédération a pu organiser des compétitions de montée en première division. Quatre équipes dont deux féminines ont obtenu leur ticket de montée en ligue 1 du Mali. Il s’agit de Kalaban Sport de Bamako qui s’est classée première et L’as Tata de Sikasso vice-championne.



Chez les garçons, le SIGUI DE KAYES a été deuxième dernière l’AS Commune 5 premier de la poule.



Parlant de la coupe du Mali et du championnat national, L’AS Police a enregistré un résultat honorable en remportant le titre de la coupe du Mali et le championnat.



Sur le plan international, le Mali s’est qualifié pour la phase finale, qui se déroulera au RWANDA plus précisément à Kigali.



La saison a été difficile à cause de la pandémie de COVID19 mais, le président de la fédération malienne de basketball, Harouna B Maïga, et son bureau ont eu satisfaction à la suite des résultats enregistré au Mali et ailleurs. Il a surtout mis l’accent sur la qualification de notre équipe nationale en phase finale de la coupe d’Afrique des nations de basketball à KIGALI



Modibo Keita (Stagiaire)