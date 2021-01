Crise à la CMAS : Issa Kaou Djim dans la tourmente ! - abamako.com

Crise à la CMAS : Issa Kaou Djim dans la tourmente ! Publié le vendredi 29 janvier 2021

Le coordinateur des mouvements, associations et sympathisants de l’imam Mahmoud Dicko (CMAS), Issa Kaou Djim se trouve dans la tourmente depuis l’annonce de sa destitution, le lundi 25 janvier 2021, par les présidents des six communes de Bamako et plusieurs régions de la CMAS.





Depuis le lundi dernier, le coordinateur des mouvements, associations et sympathisants de l’imam Mahmoud Dicko (CMAS), Issa Kaou Djim est contesté par une partie de sa base.



En effet, les présidents des six communes de Bamako et plusieurs régions ont organisé le lundi 25 janvier 2021 un point de presse pour annoncer la destitution de leur coordinateur général, d’Issa Kaou N’Djim. « Après avoir constaté avec amertume les agissements incongrus, les maladresses, les négligences et les désintérêts à ciel ouvert vis-à-vis de l’imam Mahmoud Dicko, nous avons décidé que le coordinateur général de la Cmas, Issa Kaou N’Djim, ne parle plus au nom de la Cmas…..Son incapacité et son irresponsabilité à faire face aux démissions en cascade, son manque de courtoisie vis-à-vis de ses camarades, sa prétention à s’ériger en maître absolu de leur mouvement et son indifférence avérée face au déclin inexorable de la Cmas, ses déclarations improvisées et incessantes sont autant de nature à scandaliser et à discréditer la Cmas et son parrain devant l’opinion nationale et internationale. Il a violé le préambule du statut et règlement intérieur du mouvement en militant au sein d’une nouvelle plateforme, de sceller des alliances malencontreuses, incompréhensives et revanchardes pour atteindre ses propres objectifs », ont déclaré les signaleurs de la déclaration.



Depuis la publication de cette déclaration, le coordinateur de la CMAS, Issa Kaou Djim multiplie les sorties médiatiques. « La CMAS est une organisation politique régie par des textes. Le bureau exécutif national est la seule habilité à révoquer le coordinateur général. J’appelle tout le monde à la sagesse comme notre parrain nous a appris », affirme Issa K Djim dans une interview accordée à une chaine de télévision.



Même si dans un communiqué le bureau exécutif national de la CMAS rejette sa destitution, Issa Kaou Djim doit s’employer à dissiper rapidement cette fronde contre lui au risque d’apparaitre affaibli auprès de ses alliés de la Transition.



Kassim Diarra