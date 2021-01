MDAC : Le Segal reçoit le Sénateur français Olivier Cadic - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique MDAC : Le Segal reçoit le Sénateur français Olivier Cadic Publié le vendredi 29 janvier 2021 | fama

Tweet

Le secrétaire général du ministère de la Défense et des Anciens Combattants, le général de brigade aérienne Souleymane Doucouré a reçu le jeudi 28 janvier 2021, Olivier Cadic, Sénateur représentant les français à l’étranger, dans la salle de conférence dudit ministère. Les échanges ont essentiellement porté sur l’évolution de la coopération militaire entre les deux pays dans la lutte contre le terrorisme.









Le Sénateur Cadic a affirmé que la coopération militaire entre la France et le Mali est au beau fixe. Selon lui, cette première rencontre avec le Segal était opportune pour lui permettre d’avoir l’éclairage des autorités maliennes sur la vision de Barkhane. Il a rassuré qu’il transmettra toutes les observations du général Doucouré à ses collègues au Sénat. Pour M. Cadic, la France et le Mali doivent toujours conjuguer les efforts pour lutter efficacement contre les forces terroristes qui cherchent à déstabiliser le Sahel. Selon la partie française, c’est une coopération qui est très large à la fois dans le domaine de la Défense aussi bien que de la Sécurité.



Source : Forces Armées Maliennes