Bandiagara :4 personnes tuées dans l’explosion de leur véhicule par une mine, dans la commune de Bara - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Bandiagara :4 personnes tuées dans l’explosion de leur véhicule par une mine, dans la commune de Bara Publié le vendredi 29 janvier 2021 | Autre presse

Tweet

Quatre occupants d’un minibus de transport en provenance de Bankass pour Bandiagara ont trouvé la mort mardi, dans l’explosion de leur véhicule par une mine au niveau du pont Parou, dans la commune rurale de Bara, (cercle de Bandiagara) sur la RN15, a appris l’AMAP de source locale.



Un véhicule minibus de transport en commun a heurté vers 9 H, une mine placée par des hommes armés non identifiés, au milieu du pont de Parou, ayant provoqué son explosion qui a causé la mort de 4 passagers et 3 blessés dont 2 femmes.



En rappel, le pont de Parou a été attaquée pour la troisième fois par des hommes armés non identifiés, selon notre source qui précise que la MINUSMA a reconstruit l’année dernière cette même infrastructure constituant le principal passage pour la frontière du Burkina Faso du côté de Bankass.