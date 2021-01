La MINUSMA donne des Kits sanitaires contre la COVID-19 aux médias - abamako.com

La MINUSMA est et demeure aux côtés des autorités et de partenaires maliens dans le cadre de la lutte et de la riposte à la propagation de la pandémie du COVID-19. Afin de confirmer et de poursuivre cet engagement, la division de la communication stratégique publique et de l’information (SCPID) de la MINUSMA a remis ce vendredi, 28 Janvier 2021 à ses partenaires institutionnels et aux médias et organisations faitières des kits de prévention.



La cérémonie de remise de ces kits qui s’est déroulée au siège de la MINUSMA était co-présidée par le Ministre de la Communication et de l’Economie Numérique, M.Hamadoun Touré et le chef de la MINUSMA M.Mahamat Saleh ANNADIF. Le tout nouveau présent de la Maison de la presse, M.Bandiougou DANTE, le président de l’ASSEP, Bassidiki TOURE, le Directeur Général de l’ORTM, M.Salif SANOGO et plusieurs autres représentants de médias étaient présents à cette cérémonie. Le président sortant de la Maison de la Presse était également présent à la cérémonie.



Au total 1500 masques, plus d’une centaine de kits de lavage des mains et plusieurs centaines de bouteilles de gel hydroalcoolique ont été remis aux médias toutes catégories confondues.



Dans son allocution lors de la remise de ces kits le chef de la MINUSMA a tout d’abord salué le professionnalisme des médias maliens qui ont mené des actions citoyennes contre la COVID-19. Selon le Ministre de la Communication et de l’Economie Numérique, ce geste de la MINUSMA est un signe de l’attente entre l’ONU et le Mali. Il a salué l’appui de la MINUSMA depuis la découverte du premier cas de COVID -19 au Mali et jusqu’au jour d’aujourd’hui. Il a surtout salué cet appui à l’endroit de la presse malienne qui a été frappée par cette pandémie. Le Ministre a également dans allocution salué le professionnalisme avec lequel les médias maliens ont traité et continuent de traiter les informations relatives à la COVID-19.



Les bénéficiaires qui sont les organes de presses qui ont massivement répondu à l’appel de la MINUSMA ont tous salué cette initiative de la MINUSMA qui leur permettra de se protéger et également de protéger leurs environnements.



Fsanogo/abamako.com