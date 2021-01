Mali: des enquêteurs de la Minusma se sont rendus à Bounti - abamako.com

Mali: des enquêteurs de la Minusma se sont rendus à Bounti Publié le samedi 30 janvier 2021 | RFI

© Autre presse par MINUSMA/Gema Cortes

Des Casques bleus de la MINUSMA en patrouille dans le nord du Mali. Quatre d`entre eux ont été tués dans une attaque le 13 janvier dans la région de Tombouctou.

Le 3 janvier, une vingtaine de personnes ont été tuées lors de frappes aériennes. Plusieurs ONG avaient alors demandé une enquête indépendante. Les armées malienne et française affirment avoir visé des jihadistes, mais des témoins, interrogés par certains médias, des ONG et des organisations de la société civile, disent que c'est un mariage qui a été touché. Les enquêteurs de la mission onusienne, Minusma, étaient lundi à Bounti pour en savoir plus.





C'est une équipe fournie qui s'est déplacée dans la région : neuf enquêteurs, dont le directeur de la division des droits de l'homme de la Minusma, assistés de deux experts de la police scientifique et de deux photographes de la mission onusienne. L’équipe de l’ONU était accompagnée d’un important dispositif sécuritaire avec une cinquantaine de soldats et policiers, quatre hélicoptères d'attaque, des hélicoptères de transport et des drones, précise précise la mission onusienne qui avait annoncé cette enquête peu après les événements.



Rencontrer les blessés