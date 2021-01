Relecture des textes électoraux : Le M5/RFP dénonce la démarche solitaire du gouvernement - abamako.com

Face à la volonté du gouvernement de Transition de procéder à la relecture des textes électoraux, le Comité stratégique du Mouvement du 5-Juin/Rassemblement des forces patriotiques (CS/M5-RFP), dans sa déclaration n°012 du 20 janvier 2021, a dénoncé les tentatives non-inclusives processus.

A l’entame de la déclaration, le principal mouvement de contestation contre le président déchu IBK note que les partis politiques ont été individuellement conviés par le ministère de l’Administration territoriale et de la Décentralisation à une rencontre tenue par visio-conférence le mardi 19 janvier 2021. Contexte sanitaire oblige !



A la surprise générale, poursuit la déclaration, les responsables du département en charge des élections ont demandé aux partis politiques de désigner des représentants au sein d’une formation dite technique composée d’experts du gouvernement, des partis politiques, de la Commission nationale électorale indépendante (Céni), de la Délégation générale aux élections (DGE), des organisations de la société civile et des mouvements signataires de l’accord issu du Processus d’Alger. Et d’ajouter que la formation technique telle que proposée par le gouvernement aurait pour mission la relecture de certains textes comme la loi électorale modifiée n°2016-048 du 17 octobre 2016, la loi organique sur le nombre de députés et la charte des partis politiques. “Tenus dans une certaine précipitation, les débats, qui ont duré à peine une heure, ont été mal amenés, avec une volonté affichée de limiter les interventions, interrogations et propositions d’amélioration, toute chose ayant suscité et attisé la colère de la majorité des participants représentant les partis politiques présents”, déplorent les responsables du CS/M5-RFP.



Pour eux, les questions relatives à l’opérationnalisation effective des nouvelles régions administratives, notamment la détermination des circonscriptions électorales ont été, d’ailleurs, superbement bottées en touche, sans aucune justification.



Au regard de ces faits déplorables, le CS/M5-RFP déplore la démarche solitaire des autorités de la Transition sur des questions aussi essentielles pour le processus de normalisation, pendant qu’un atelier est annoncé pour la semaine prochaine sans termes de références préalables. Le mouvement regrette encore une fois de plus, un processus non inclusif de révision des textes électoraux ; constate que les questions relatives à l’opérationnalisation des nouvelles régions et circonscriptions électorales sont préjudicielles à celles de la relecture de la loi organique sur le nombre d’élus, il est impensable de dissocier l’une de l’autre.



Ainsi, dans le souci d’éviter de faire faussement croire à une implication dans une démarche solitaire pratiquée à dessein, le M5-RFP réserve la participation future de ses partis politiques membres, au sein de la formation technique ci-dessus concernée, à la mise en place préalable d’un processus et d’un mécanisme de concertation inclusive dont les termes de références auront été préalablement discutés et convenus avec tous les acteurs du processus électoral.



Aussi, le mouvement rappelle à l’opinion nationale et internationale qu’il demeure engagé pour opérer des reformes consensuelles pertinentes de refondation de l’Etat et de la démocratie et préserver la vision du changement de système, objectifs essentiels du combat patriotique du peuple malien.



Boubacar Païtao