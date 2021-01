Livre : « Mali, une crise sans fin : en sortir pour rebâtir » dans les rayons - abamako.com

Professeur des Universités et actuel Doyen de la Faculté de droit privé, le Pr Kissima Gakou vient de mettre sur le marché du livre un essai intitulé « Mali, une crise sans fin : En sortir pour rebâtir ». Cet ouvrage de 200 pages édité chez Innov Editions entend à travers des observations scientifiques apporter sa contribution substantielle à la résolution de la crise multidimensionnelle que connait le Mali depuis environ une décennie.



La crise multidimensionnelle que traverse le Mali depuis une dizaine d’années suscite beaucoup de débats. Des nombreuses stratégies ont été élaborées et adoptées, plusieurs initiatives ont été prises mais le résultat escompté n’est toujours pas au rendez-vous de l’objectif recherché: stabilité de notre pays. C’est ce constat qui a poussé le Pr Kissima Gakou, enseignant d’université à publier un essai intitulé «Mali, une crise sans fin : En sortir pour rebâtir », un livre à travers lequel il compte apporter sa contribution à la résolution de la crise malienne.

D’emblée le Pr Gakou précise que « cet ouvrage ne décrit la crise mais il propose des cheminements avisés pour en sortir ». Pour ce faire, l’auteur renvoi d’abord son lecteur aux sources de la crise pour mieux la comprendre. Ainsi, à l’en croire, après le 20 octobre 2011, plusieurs experts du Sahel avaient prédit que la chute de Mouammar Kadhafi (NDLR: l’ancien président libyen) aurait de graves conséquences sur la stabilité́ de la zone. L’issue de ce conflit a été accompagnée de la démobilisation de milliers de combattants Touaregs, puissamment armés qui sont à l’origine du conflit qui secoue le Mali depuis plus de sept ans.

Toutefois, l’auteur reconnait que «Les crises ne sont des phénomènes extraordinaires. Elles sont inhérentes aux sociétés. Et quand elles viennent on les gère afin de s’en sortir ». Mais la remarque est que le Mali ne sort pas de la tienne qui perdure depuis environ une décennie : «chaque jour il y’a des dispositifs qui prétendent être des solutions mais qui en réalité ne donnent pas d’effets escomptés pour la résolution de la crise. Pire, on constate que certains de ces dispositifs contribuent à l’aggravation de la situation » regrette-t-il.



Le livre «Mali, une crise sans fin : En sortir pour rebâtir », aux dires de son auteur propose des observations scientifiques des évènements, des acteurs et des facteurs afin que les gens aient une compréhension commune du problème. Ce livre, poursuit-il est un travail scientifique qui permet de mettre la lumière sur cette crise et : « le travail scientifique éclaire le champ afin que les acteurs engagés pour la résolution de cerise puissent être dans de conforts d’actions. Sans quoi il est difficile d’arriver au résultat escompté.»



L’analyse et les pistes de sortie de crises proposées dans « Mali, une crise sans fin : En sortir pour rebâtir » sont donc à découvrir et à mettre au profit de la nation malienne. Il faut préciser que le Pr Kissima Gakou est détenteur d’un Doctorat en sciences criminelles de la Sorbonne, d’un troisième cycle spécialisé en Etudes stratégiques et politique de défense de l’Ecole des Hautes études internationales de Paris et d’un DESS en diplomatie et administration des organisations internationales…Il s’est aussi spécialisé sur les questions et dynamiques de sécurité et de Défense. D’ailleurs, le Pr Gakou a été durant de longue années conseiller au ministère de la Défense du Mali.

Yousouf Koné