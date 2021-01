L’INPS sur le podium de baromètre-2020 : La dédicace à la promotion de la sécurité sociale consolidée - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société L’INPS sur le podium de baromètre-2020 : La dédicace à la promotion de la sécurité sociale consolidée Publié le samedi 30 janvier 2021 | Aujourd`hui

Tweet

L’Institut national de prévoyance sociale (INPS) fait partie des 50 organisations qui ont marqué 2020 selon le baromètre (instrument de veille citoyenne). C’est Mme Aïssata Sidibé dite Bijou, conseiller technique chargé des questions de communication et des relations publiques, qui a eu l’insigne honneur de recevoir cette distinction honorifique, amplement méritée.

Elles sont 50 organisations à être distinguées cette année par le Baromètre. Il s’agit bien des structures qui ont marqué l’année 2020 dans les différents secteurs d’activités. L’Institut national de prévoyance sociale (INPS) fait partie des lauréats. Cette structure sous le leadership de Mme Sidibé Zamilatou Cissé, est récompensée pour son remarquable travail dans le cadre de la sécurité sociale.



Lors de la remise des distinctions, vendredi dernier, à l’hôtel Laïco Amitié, le trophée décerné à l’Institut a été officiellement remis à Mme Aïssata Sidibé dite Bijou, conseiller technique chargé des questions de communication et des relations publiques, représentante de la directrice générale, Mme Sidibé Zamilatou Cissé.



Notons que l’INPS a beaucoup évolué au fil de son histoire. De la gestion des régimes des allocations familiales, la structure est allée vers celle du régime des accidents du travail et des maladies professionnelles.



En 1961, le régime de l’assurance vieillesse apportera un grand changement dans le dispositif de protection sociale. Entre 1962 et 1999, apparaissent les régimes de protection contre la maladie et l’assurance volontaire. Entre-temps, en 1996, l’Institut est devenu un établissement public à caractère administratif (Epa), avec comme particularité une gestion tripartite (Etat-employeurs-travailleurs) suivant la loi n°96-004 du 26 janvier 1996.



De 1961 à nos jours, les prestations de l’Institut se sont diversifiées et sa couverture sociale touche plusieurs centaines de milliers de personnes dont de milliers allocataires, pensionnés et rentiers auxquels il faut ajouter les ayant-droits.



Avec ses multiples employeurs immatriculés dont des milliers actifs, l’INPS joue un rôle important dans le développement social et économique du pays : plusieurs milliards de F CFA de revenus sont distribués dans l’année et l’Institut emploie des milliers agents repartis sur l’ensemble du territoire national.







La Rédaction