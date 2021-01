BAD: Nafissatou N’diaye, directrice de communication par intérim, annonce son départ - abamako.com

Démission de Nafissatou N`diaye, directrice de communication par intérim du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD)

La directrice de la communication par intérim du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD), Nafissatou N'diaye-Diouf, annonce son départ de l'institution, dans une note à un pool de journalistes accrédités auprès de la banque.



"Je tenais à vous informer de ma décision de quitter la banque", écrit Nafissatou N'Diaye-Diouf, consultante, cheffe de division et directrice de la communication par intérim de la BAD, insinuant que le moment est venu pour elle d’"explorer de nouveaux horizons".



Fière de l'expérience partagée au sein de l'institution, elle se réjouit d'avoir "travaillé avec des esprits brillants, qui ont véritablement à cœur d’œuvrer au développement économique et social de l’Afrique".



"Je pense avoir laissé un héritage qui aidera à maintenir un niveau d’exigence élevé en termes de stratégie éditoriale et de communication", dit-elle, tout en se félicitant du "travail remarquable accompli à la communication de la banque".



Dans sa mémoire, sont encore incrustés des moments forts qu'elle a particulière appréciés, entre autres, le Sommet mondial sur le Genre à Kigali, les Assemblées annuelles du Groupe à Malabo, la couverture de l’augmentation de capital de la Banque et de la reconstitution du Fonds africain de développement (FAD).



"La vie est un voyage et j'ai hâte de prendre la route vers ma prochaine destination; hâte d’entamer une nouvelle phase de ma vie professionnelle", lance Nafissatou N'diaye-Diouf, nommée en avril 2020 directrice par intérim du département de la communication et des relations extérieures de la BAD.



Elle occupait précédemment le poste de cheffe de division au sein du Département de la communication et des relations extérieures (PCER) de la banque.



Avant d'être nommée directrice par intérim de Communication de la banque, la Sénégalaise Nafissatou N’Diaye-Diouf, occupait le poste de cheffe de division au sein du Département de la communication et des relations extérieures (PCER) de la banque. Selon la note, sa nomination est en vigueur depuis le 1er avril 2020.



Elle avait remplacé à ce poste Victor Oladokun, chef du département de la communication et des relations extérieures de l'institution, admis à faire valoir ses droits à la retraite.



AP/ls/APA