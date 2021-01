CHAN 2020: le Mali sort le Congo-Brazzaville aux tirs au but et retrouve les demies - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport CHAN 2020: le Mali sort le Congo-Brazzaville aux tirs au but et retrouve les demies Publié le samedi 30 janvier 2021 | RFI

© aBamako.com par AS

Eliminatoires CAN 2022 : le Mali bat la Namibie à Bamako

Bamako, le 13 novembre 2020: En match comptant pour la 3è journée des éliminatoires de la CAN 2022, les Aigles du Mali ont disposé de la Namibie au stade du 26 mars avec la plus petite marge des scores 1 but à 0 Tweet

À l'issue d'un quart de finale fermé au stade Ahmadou-Ahidjo de Yaoundé, le Mali est venu à bout des Diables rouges du Congo, samedi 30 janvier. Pour la deuxième fois de son histoire, le Mali jouera les demi-finales du CHAN. Ce sera face au vainqueur de Guinée-Rwanda.



Avec trois buts inscrits par le Mali au premier tour et seulement deux côté Congo-Brazzaville, le premier quart de finale de CHAN 2020 ne promettait pas d'être particulièrement spectaculaire dans le secteur offensif. Et en effet, les spectateurs n'ont pas eu droit à une avalanche de buts à Yaoundé. Le score est resté nul et vierge du coup d'envoi à la fin de la prolongation.



Aucune défense n'a craqué

Davantage habitué aux joutes à élimination directe du CHAN que leurs adversaires, les Maliens ont montré de bonnes intentions dans leurs offensives, sans pour autant parvenir à mettre une pression constante sur la cage congolaise. Le principal danger est venu d'Issaka Samaké, virevoltant sur le côté droit et dangereux dans ses centres et coups de pied arrêtés. Mais aucun coéquipier n'a réussi à convertir ses offrandes, et Pavelh Ndzila, le portier congolais, a été brillant sur chaque tentative.