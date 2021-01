CHAN 2020: le Cameroun renverse la RDC et file dans le dernier carré - abamako.com

CHAN 2020: le Cameroun renverse la RDC et file dans le dernier carré Publié le dimanche 31 janvier 2021 | RFI

© Autre presse par DR

Les Lions indomptables du Cameroun

Après un avant-match tendu, puis un premier but encaissé, le Cameroun s’est réveillé et a repris vie dans son quart de finale du CHAN à domicile contre la RDC, samedi 30 janvier. Les Lions indomptables l’ont finalement emporté face aux Léopards (2-1) grâce à Yannick N’Djeng et Félix Oukine. Le Cameroun jouera les demi-finales pour la première fois, face au Maroc ou face à la Zambie.



C’est peu dire que les 24 heures précédant ce choc RDC-Cameroun ont été tendues. Pas épargnés par les tests positifs au Covid-19 durant le premier tour de ce CHAN 2020, les Léopards ont vu rouge quand ils ont appris, à la veille de ce quart de finale, que 13 membres de leur délégation étaient encore positifs. De quoi irriter Theo Binamungu, le coordonnateur de la RDC, qui n’a pas hésité à parler de « tricherie », en particulier à propos du cas du sélectionneur Florent Ibenge, positif il y a quelques jours, négatif ensuite, et à nouveau positif avant ce quart de finale.



Les Congolais ont demandé une contre-expertise, dont les résultats sont tombés à quelques heures du coup d’envoi. Finalement, il n’y avait plus que trois cas positifs au nouveau coronavirus : les attaquants Karim Kimvuidi et Philippe Kinzumbi, et le kinésithérapeute Frédéric Masaro. Rassurant d’un point de vue sanitaire et sportif, mais pas assez pour faire retomber la colère des Léopards, suspicieux quant aux résultats donnés la veille avant d’affronter le pays organisateur.