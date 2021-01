Mali: Dr Kalilou Doumbia nommé secrétaire général de la Présidence - abamako.com

Mali: Dr Kalilou Doumbia nommé secrétaire général de la Présidence
Publié le dimanche 31 janvier 2021 | L'Essor

Dr Kalilou Doumbia nommé secrétaire général de la Présidence

Dr Kalilou Doumbia est désormais le nouveau secrétaire général de la Présidence la République du Mali. Il a été nommé, ce vendredi 29 janvier 2021, par le président de la Transition, Bah N'Daw à travers le décret n° 2021-0031/ PT-RM- du 29 janvier 2021, portant nomination du secrétaire général de la Présidence de la République.







«Dr Kalilou Doumbia, Professeur de l'Enseignement supérieur, est nommé secrétaire général de la Présidence de la République, avec rang de ministre», note le décret signé par le président Bah N'Daw.



Il remplace à ce poste, le magistrat Sekou Traoré, relevé de ses fonctions en fin décembre dernier, à la suite de son interpellation par les services de la direction générale de la sureté d'État(DGSE). Une interpellation qui sera suivie de son inculpation avec d'autres personnalités du pays qui seront placées sous mandat de dépôt pour plusieurs chefs d'accusation : «complot contre le gouvernement, association de malfaiteurs, offense à la personne du chef de l’État et complicité », par la justice.





À noter que Sekou Traoré, magistrat et le rang de ministre que lui confèrait ses fonctions, a vu les éléments le concernant transmis au procureur général près la Cour suprême au fin de suite à donner.



Professeur de droit public à la faculté des Sciences juridiques et politiques de l'Université de Bamako, le nouveau secrétaire général de la Présidence est l'auteur d'un livre de droit intitulé «le contentieux administratif malien», publié l'année dernière.Jusqu'à sa nomination ce vendredi, il occupait le poste de secrétaire général adjoint de la Présidence.