Les équipes MSF interviennent pour la prise en charge des cas sévères de la COVID-19

Bamako, 14 janvier 2021. Les équipes MSF interviennent en appui du Ministère de la Santé pour la prise en charge des cas sévères et pour soutenir les efforts visant à contenir la propagation de la maladie dans plusieurs communes de la ville. Tweet



La courbe de contamination au coronavirus connaît une baisse remarquable depuis quelques jours dans notre pays.





En effet, les services de santé ont enregistré 06 nouveaux cas de Covid-19 ce samedi 30 janvier 2021 et un décès, sur 455 échantillons testés. Au même moment, on note 38 patients guéris au cours des dernières 24 heures, annonce le communiqué du ministère de la Santé et du Développement social.





Selon le document du ministère, les malades du jour sont identifiés dans les Régions de Kayes et celle de Koulikoro, ainsi que dans les Communes lll, lV, V et Vl du District de Bamako.





Ces nouvelles données portent le nombre de cas positifs à 8069, sur lesquels 5937 patients sont guéris de la maladie contre 330 décès.