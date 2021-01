Covid-19 : Un cas du variant britannique détecté au Sénégal - abamako.com

Covid-19 : Un cas du variant britannique détecté au Sénégal Publié le dimanche 31 janvier 2021 | L'Essor

Un premier cas positif au variant britannique de la Covid-19 a été détecté au Sénégal.

L’information a été conrmée jeudi 28 janvier par l’Institut de recherche en santé, de surveillance épidémiologique et de formation du pays (Iressef).



«Le variant sud-africain qui, comme le britannique, est beaucoup plus contagieux que ne l’était le virus SARS-CoV-2 originellement, poursuit aussi sa propagation. Il est désormais présent dans 31 pays et territoires, soit dans huit pays de plus. Le variant brésilien a quant à lui été détecté dans six nouveaux pays, soit huit au total», a déclaré le Professeur Souleymane Mboup, qui dirige l’Iressef, cité par le site d’information Lesoleil.sn.



Le Pr Souleymane Mboup a conrmé «la présence du variant britannique, Sars Cov2 dans les échantillons» recueillis au Sénégal. Et le patient testé positif à cette souche de la Covid est un étranger, résidant au Sénégal, qui est «déjà guéri», précisent les autorités sanitaires sénégalaises.

Il faut noter que, selon certains spécialistes, le variant du coronavirus découvert en Grande-Bretagne est 50 à 70% plus contagieux et 30 à 40 plus létal que la première forme du virus.