Union africaine : Le Premier ministre Moctar OUANE a participé aujourdhui à la réunion des Chefs d`Etats

Publié le dimanche 31 janvier 2021

Moctar OUANE, Premier Ministre de la transition

Moctar OUANE, Premier Ministre de la transition

Le Premier ministre Moctar OUANE a participé à la réunion des Chefs d’Etats et de Gouvernement membres du Bureau de la Conférence de l'Union Africaine et des Présidents en exercice des Communautés Économiques Régionales.







Cette importante réunion présidée par SEM Matamela Cyril RAMAPHOSA, Président de l’Afrique du Sud, avait pour objectif de convenir des modalités pratiques d’organisation des réunions statutaires de la 34eme session ordinaire de la Conférence des Chefs d’Etats et de Gouvernement de l’Union Africaine.



Au cours de cette rencontre le Premier ministre malien M. Moctar OUANE a indiqué la position du Mali sur le choix du format à retenir pour la 34eme session.







Comme la majorité des intervenants M. Moctar OUANE a souligné la pertinence des assises en mode virtuel se fondant sur les recommandations pertinentes du Centre Africain de Prévention et de Surveillance des maladies (CDC Afrique) relatives à la situation de la pandémie de la COVID 19.