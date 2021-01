Message de félicitations du Président de la Transition suite à la qualification des Aigles pour les demi-finales du Championnat d’Afrique des Nations CHAN 2021. - abamako.com

Message de félicitations du Président de la Transition suite à la qualification des Aigles pour les demi-finales du Championnat d'Afrique des Nations CHAN 2021. Publié le samedi 30 janvier 2021

Le Président de la Transition, Chef de l'Etat du Mali, SEM Bah N'Daw

“Chers Aigles,

Comme tous nos compatriotes, j’ai suivi votre prestation de ce jour. Je suis heureux et fier de votre qualification obtenue de haute lutte pour les demi-finales du CHAN 2021.



Toute la Nation malienne vous soutient et salue vos excellents résultats jusque là.

Par votre combativité et votre amour de la Patrie, vous irez encore plus loin. Toutes mes félicitations à vous mes chers enfants et à votre encadrement.

Le Mali vous regarde, compte sur vous et vous bénit.

Vive les Aigles et vive le Mali”

Bamako le 30 janvier 2021

SEM Bah N’DAW

Président de la Transition

Chef de l’Etat