Présidence de la CAF: Ahmad Ahmad est bien de retour Publié le dimanche 31 janvier 2021 | RFI

© Reuters par Thierry Gouegnon

Le président de la CAF, le Malgache Ahmad Ahmad, le 29 janvier 2019 à Abidjan.

Quarante-huit heures après la levée provisoire de sa suspension par le Tribunal arbitral du sport (TAS), Ahmad Ahmad reprend bel et bien son poste de président de la Confédération africaine de football (CAF). Constant Omari, qui a assuré l’intérim à ce poste, a acté cette décision ce dimanche 31 janvier.



Encore du mouvement au sommet de la CAF. Deux mois et demi après avoir été destitué de son mandat de président par la Fifa, Ahmad Ahmad est de retour. Le dirigeant malgache avait reçu un premier avis favorable vendredi 29 janvier, quand le TAS avait mis en place une « procédure accélérée » pour se pencher sur les accusations dont il fait l’objet, et avait suspendu provisoirement les sanctions prises par la Fifa.



Ce dimanche 31 janvier, la CAF officialise ce que la décision du TAS laissait entendre : non seulement, Ahmad Ahmad peut mener campagne pour les prochaines élections à la présidence de la CAF, mais en plus, la suspension des sanctions entraîne son retour au poste de président de la CAF.