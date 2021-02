Yorosso : Renouvèlement du bureau - abamako.com

Le bureau de l’association Professionnelle des Femmes Rurales (ASPROFER) a été renouvelé mercredi dernier (27-01-2021) à Yorosso. Ce bureau composé de 23 membres est dirigé par Bintou GOITA. Cette nouvelle équipe promet de faire des plaidoyers pour l’accès des femmes à la terre durant leur mandat de cinq années.



Gao : Rénovation de la maison des artisans



La maison des artisans de Gao a été rénovée à hauteur de plus de 7 millions de francs CFA. La cérémonie d’inauguration s’est déroulée, jeudi dernier, dans la localité. Financer par la force Barkhane, elle a promis d’équiper les locaux prochainement



Sahel : Les États-Unis restent évasifs sur un éventuel soutien



La ministre française des Armées s’est entretenue, jeudi, avec son nouvel homologue américain, qui n’a pris aucun engagement sur le soutien des États-Unis à l’opération antidjihadiste au Sahel. le nouveau chef du Pentagone, Lloyd Austin, s’est entretenu jeudi 28 janvier avec la ministre française des Armées Florence Parly de la situation au Sahel, mais n’a pris aucun engagement sur le soutien américain à l’opération antidjihadiste dans cette région, selon son porte-parole. Le ministre américain de la Défense a discuté avec Mme Parly de « la sécurité et la stabilité en Afrique, du besoin d’une vigilance permanente face au terrorisme et à la pandémie » de Covid-19, a déclaré John Kirby.



« Le ministre n’a pris aucun engagement dans un sens ou dans un autre, mais il a évidemment exprimé sa reconnaissance pour le travail que la France accomplit en termes de lutte de contre le terrorisme », a-t-il ajouté au cours d’un point de presse.



