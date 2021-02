Visite inopinée du ministre Makan Fily Dabo à «Mali Technic System» et sur le chantier de l’échangeur de Yirimadio : Déception d’un côté, satisfaction de l’autre - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Visite inopinée du ministre Makan Fily Dabo à «Mali Technic System» et sur le chantier de l’échangeur de Yirimadio : Déception d’un côté, satisfaction de l’autre Publié le lundi 1 fevrier 2021 | Le 22 Septembre

© aBamako.com par Momo

Cérémonie de lancement de la 16ème édition de la semaine nationale de la sécurité routière

Bamako, Le 16 novembre 2020 Le ministre Makan Fily Dabo a présidé la cérémonie de lancement de la 16ème édition de la semaine nationale de la sécurité routière Tweet

En sa qualité du meilleur manager pour veiller au bon fonctionnement des services placés sous son autorité, le ministre des Transports et des Infrastructures, Makan Fily Dabo, accompagné des techniciens de son département, a effectué le jeudi dans la matinée deux visites inopinées au Centre de contrôle technique « Mali Technic System » à Sogoniko et au chantier de l’échangeur situé à l’intersection du 3ème pont-Rond point du commissariat du 13ème arrondissement à Yirimadio.

Au centre de contrôle technique «Mali Technic System», à la plus grande surprise, le ministre Makan Fily DABO a constaté avec désolation une longue file d’attente de véhicules et le dispositif mis en place par ledit centre pour les usagers. Séance tenante, le ministre Makan Fily Dabo s’est entretenu avec les usagers, afin de s’imprégner des difficultés auxquelles ils sont confrontés au niveau du centre .



”C’est inadmissible que les usagers attendent des heures durant pour passer le contrôle technique. L’augmentation du nombre de centres de visite technique à Bamako est aujourd’hui un impératif, et la qualité du service doit être améliorée à tout prix”, à déclaré le ministre Makan Fily Dabo, avant de donner des instructions fermes aux responsables de la société ” Mali Technic System” afin de trouver des solutions idoines dans les brefs délais aux difficultés signalées.



La deuxième étape de cette sortie inopinée a concerné le chantier des travaux de l’échangeur situé à l’intersection du 3ème pont-Rond point du commissariat du 13ème arrondissement à Yirimadio.



Sur place, le ministre Makan Fily Dabo a constaté que les travaux avancent normalement, malgré certaines difficultés liées notamment à l’occupation des emprises du site. Il a demandé aux responsables de l’entreprise en charge des travaux de doubler les équipes sur place afin d’accélérer davantage les travaux pour mettre fin aux souffrances des usagers de cet axe routier.



AMToure avec CCom/MTI