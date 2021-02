Classement annuel de Global firepower : Le Mali occupe le 105e rang mondial des armées les plus puissantes - abamako.com

News Politique Article Politique Classement annuel de Global firepower : Le Mali occupe le 105e rang mondial des armées les plus puissantes Publié le lundi 1 fevrier 2021 | Le Pays

Global firepower a rendu public son classement 2021 des armées les puissantes au Monde. Sur une liste de 138 pays, le Mali occupe la 105e place.



Dans le classement annuel 2021 de Globalfire Power sur les puissances militaires mondiales, le Mali troque sa 96e position contre le 105e rang mondial sur 138 pays en lice. Sur le plan régional, sur un total de 35 pays africains en lice, le Mali occupe la 19e place. Il devance la Côte d’Ivoire, le Burkina Faso, la Mauritanie, le Cameroun, etc., en termes de puissance militaire.

En ce qui concerne les fonds alloués par les gouvernements pour couvrir des dépenses liées à l’approvisionnement, l’entretien ou au soutien et les pensions, il ressort de ce classement mondial des puissances militaires que le Mali dépense dans la défense 65 000 000 FCFA. Le Niger, la Côte d’Ivoire, le Burkina Faso, le Tchad, etc., dépensent plus dans la défense que le Mali. Sur ce plan de dépense dans la défense, le Mali occupe le 127e rang mondial.



Dans ce classement, le GFP utilise plus de 50 facteurs pour déterminer le score de l’indice de puissance d’une nation. Cette comparaison a l’avantage de créer une forme de concurrence entre les nations les plus petites et celles plus avancées sur le plan technologique avec des nations plus grandes et moins développées. Global Firepower effectue ce travail de classement en fournissant des données analytiques sur 138 « puissances militaires modernes », depuis 2006. « Chaque pays est évalué en fonction d’une multitude de facteurs liés à une campagne militaire offensive ou défensive prolongée », explique-t-on.



Source: Journal le Pays- Mali