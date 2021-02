Le ministre Abdoulaye Maiga à la rencontre des partis politiques: « Le Président Bah N’Daw veut qu’à l’issue des élections présidentielles le vaincu félicite le vainqueur » - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Le ministre Abdoulaye Maiga à la rencontre des partis politiques: « Le Président Bah N’Daw veut qu’à l’issue des élections présidentielles le vaincu félicite le vainqueur » Publié le lundi 1 fevrier 2021 | Nouvel Horizon

© aBamako.com par A. S.

Rencontre entre le Ministre de l`Administration territoriale et les nouveaux gouverneurs

Bamako, le 07 décembre 2020. Le ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, le lieutenant-colonel Abdoulaye Maïga a rencontré, dans les locaux de son département, les nouveaux gouverneurs des régions et du District de Bamako Tweet

La réunion de la formation politique du Cadre de Concertation National entre le Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation et les présidents des partis politiques s’est tenue le vendredi 29 Janvier 2021, sous la présidence du ministre de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation, Lieutenant-Colonel Abdoulaye Maïga. Pour des questions de Covid-19, les participants étaient repartis sur plusieurs sites.





Lors de cette rencontre, le débat était tendu entre le ministre en charge de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation, Lieutenant-Colonel Abdoulaye Maïga soucieux de la réussite de la mission qui lui est (…)



TOUGOUNA A. TRAORE



NOUVEL HORIZON