Le Mali s’attend à une croissance économique de 4% en 2021

Alousséni Sanou, Ministre de l’Économie et des Finances du Mali

Le taux de croissance réelle du PIB malien devrait s’établir à 4% en 2021, selon la loi de finances 2021 élaborée par le gouvernement.



Ces prévisions font suite à une année 2020 où la contraction, plus sévère qu’initialement projetée, a été de l’ordre de -2%, après un taux de croissance économique moyen élevé de +5,7% entre 2014 et 2019.



Cette prévision, iondique-t-on, repose essentiellement sur les hypothèses de meilleures performances de l’agriculture vivrière grâce à la poursuite des politiques et réformes agricoles, d’une bonne pluviométrie, de la mise en œuvre des programmes d’investissement publics, et du dynamisme des branches des « transports et télécommunications », des « activités d’administration publique » et du « Commerce ».