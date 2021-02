Le Chef de l’État reçoit les députés français Jean Marie BOCKEL et Bruno FUCKS - abamako.com

Son Excellence Monsieur Bah N’DAW, Président de la Transition, Chef de l’État a reçu en audience, ce dimanche 31 janvier 2021, les députés français M. Jean Marie BOCKEL et Bruno FUCKS en présence de l’Ambassadeur de France au Mali, SEM Joel MEYER.

Le Président de la Transition a souhaité la bienvenue à ses hôtes et a saisi l’occasion pour présenter ses condoléances personnelles, à Monsieur Jean Marie BOCKEL, ancien Sénateur, en renouvelant la compassion de la nation malienne, suite au décès accidentel de son fils le Lieutenant Pierre BOCKEL.



Pour rappel, le Lieutenant au 5ème Régiment d’hélicoptère de Pau, mort avec 13 autres militaires, le 25 novembre 2019, dans une collision de deux appareils engagés dans le cadre de l’opération Barkhane au Mali.



Au cours de l’entretien accordé aux deux parlementaires français, le Président de la Transition s’est réjoui de la qualité des relations d’amitié et de coopération entre le Mali et la France.



Le Président de la Transition a exprimé la gratitude du Peuple et du Gouvernement du Mali pour la disponibilité de la France à soutenir les efforts de développement et son appui à la lutte contre le terrorisme, d’une part et d’autre part, salué la contribution décisive de la France à la stabilisation du Mali et du Sahel, à travers la Force Barkhane, le G5 Sahel et la Coalition pour le Sahel.



Dans les entretiens avec les Députés Français, le Président de la Transition a réaffirmé la ferme volonté des Autorités de la Transition et leur détermination à conduire une transition inclusive et apaisée dans le respect des délais prescrits.



Au sortir de cette rencontre, les deux parlementaires ont affirmé tour à tour, qu’ils se réjouissent d’être reçus par le Président de la Transition. « Cette audience est un message fort à l’adresse des parlementaires français, les incitants à accompagner les chantiers de la Transition engagés au Mali », ont-ils affirmé dans leur déclaration à la presse.



« La France sera toujours aux côtés du Peuple malien dans la quête de solutions durables pour la paix, le développement économique et la sécurité », ont-ils indiqué. Et de conclure : « Notre rencontre avec le Président malien a permis de faire le tour d’horizon des sujets d’intérêt commun, notamment la situation sécuritaire au Mali ainsi que les relations qu’entretiennent le Mali et la France ».



Source: Présidence de la République