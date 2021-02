Soumeylou Boubèye Maïga à Gouana dans la commune rurale de Kalaban-Coro: « Il faut que chacun ait à l’esprit la paix pour coudre le tissu social » - abamako.com

News Politique Article Politique Soumeylou Boubèye Maïga à Gouana dans la commune rurale de Kalaban-Coro: « Il faut que chacun ait à l’esprit la paix pour coudre le tissu social » Publié le lundi 1 fevrier 2021 | L’Indépendant

Dans le cadre de ses visites de proximité, au plus près des populations, Soumeylou Boubèye Maïga, président de l’ASMA/CFP, accompagné d’une forte délégation de la section de Kati et de la sous-section de Kalaban-Coro, s’est rendu à Gouana, dans la commune rurale de Kalaban-Coro, samedi 30 janvier dernier. Occasion pour lui de s’imprégner des préoccupations et des difficultés des populations de Gouana, Moussala et Moussalabougou.





Source: l’Indépendant