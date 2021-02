Le collectif des mmochagues reçu par le président du CNT: Col. Malick Diaw rassure quant à sa présence aux Assises de Tombouctou - abamako.com

News Politique Article Politique Le collectif des mmochagues reçu par le président du CNT: Col. Malick Diaw rassure quant à sa présence aux Assises de Tombouctou Publié le lundi 1 fevrier 2021 | L’Indépendant

Selon nos recoupements, une forte délégation du Collectif des Immochagues de Tombouctou, conduite par son président Ibrahim ag Nock, a été reçue, le jeudi 27 janvier dernier, par le président du conseil national de la Transition (CNT), Colonel Major Malick Diaw à son bureau au CICB. Plusieurs points étaient inscrits à l’ordre jour, notamment la présentation de la délégation du Collectif, le descriptif du Collectif en termes des stratégies et d’objectifs, les éléments contributifs du collectif ainsi que ses attentes vis à vis des autorités de la Transition.



Tous ces trois points ont été présentés par le Président du Collectif, Ibrahim ag Nock et complété par Mohamed Elmehdi Ag Rhissa dit Alla.



Le point a été fait aussi sur les préparatifs des assises de Tombouctou. A cet effet, le président du CNT, après avoir remercié les initiateurs du collectif, a réitéré son accompagnement et même confirmé sa présence à Tombouctou auxdites Assises.



La remise du sabre de la paix et de la gloire au col Diaw a été faite par la délégation au Président du CNT.



Moussa Sayon CAMARA



Source: l’Indépendant